Mon Laferte sube su primera foto a redes sociales junto a su hijo Joel

La cantante nacional anunció el pasado 10 de febrero el nacimiento de su primogénito.

Durante la tarde de este domingo, la cantante nacional, Mon Laferte , publicó la primera fotografía con su hijo en redes sociales. Esta es la primera vez que se les puede ver juntos luego de haber dado a luz la segunda semana de febrero.

En la descripción de la publicación, la artista comentó que: "Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, ¡Pero es imposible! Él necesita a su mamá 24/7, así que esta soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, ¡Pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! No sé cómo lo hacen algunas mamitas para verse arregladas. El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes".

También aprovechó de expresar lo demandante que significa ser madre, pero que pese a todo, se encuentra muy feliz, "con mi pareja lo estamos dando todo y aún así no tenemos tiempo. Esta etapa es hermosa, es muy demandante, ¡Pero definitivamente hermosa y soy la más feliz del planeta! ¡Soy mamá!".