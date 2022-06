Mon Laferte y su periodo escolar: "Vendía marihuana en la escuela (...) era una chamaca rebelde"

La cantante reveló cómo fue su experiencia en una escuela de mujeres y su relación con las otras niñas del establecimiento.

En una extensa entrevista con el mexicano Yordi Rosado, la cantante chilena Mon Laferte se refirió a su carrera profesional, el paso por los escenarios y su vida como adolescente en el colegio.

En este contexto, la artista relató cómo fue su vida de joven, revelando que vendía marihuana y era una joven bastante rebelde en la escuela.

“Entré a primero, y era un desastre la verdad. Súper desordenada, no quería estudiar, no iba a clases, vendía marihuana en la escuela. No me cacharon por suerte. Ese año fue horrible, entré a una escuela de mujeres, aceptaban a las chicas que no entraban a ninguna parte, casos perdidos”, aseguró la cantante.

AFP Lee También > Tom Hiddleston sobre la bisexualidad de Loki: "UCM tiene que reflejar el mundo en el que vivimos"

Así, detalló que se hizo amiga de una de las estudiantes de mayor edad en aquel recinto educacional.

“Me dijo, tú lo que tienes que hacer es repartir la mota entre las compañeras y yo te voy a dar un porcentaje, yo guardaba los cigarros en mis calcetines”, aseveró.

Añadió: “Yo guardaba los churros en los calcetines y andaba con un candado amarrado a la bota por si me hacían algo para defenderme, dar patadas. Era horrible, era una chamaca rebelde”.