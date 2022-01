Muere cantante que se contagió a propósito de covid para tener el pasaporte sanitario sin vacunarse

Hanka Horká, vocalista del grupo Asonance, pertenecía a un grupo antivacunas muy reconocido en Praga. Su fallecimiento fue confirmado por su hijo, quien acusó a figuras locales de este movimiento de haber convencido a su madre de no vacunarse.

Durante la jornada de este martes se dio a conocer el fallecimiento de la cantante checa Hanka Horká, de 57 años, producto del covid. La intérprete se contagió a propósito de coronavirus para obtener su pasaporte sanitario sin tener que vacunarse.

El deceso de la intérprete fue confirmado por la radio pública iRozhlas.cz. Jan Rek, hijo de Hanka, explicó que la familia entera se contagió de coronavirus antes de Navidad, a pesar de que Jan y su padre sí estaban vacunados. “Mi padre y yo estuvimos enfermos durante tres días; mi madre lo estuvo cinco. Ella decidió vivir normalmente con nosotros y prefirió contraer la enfermedad antes que ser vacunada”, comentó el joven.

Hanka pertenecía a un grupo antivacunas muy reconocido en Praga, por lo que su familia culpa de su muerte a esta agrupación. “Sé exactamente quién forjó su opinión (...) Me entristece que haya creído más en esas personas extrañas que en su propia familia. No fue solamente desinformación total, sino también opiniones sobre la inmunidad natural y los anticuerpos creados al contraer la enfermedad”, lamentó el hijo de la cantante, quien acusó a figuras locales de este movimiento de haber convencido a su madre de no vacunarse.

Hanka Horká escribió dos días antes de su muerte que había sobrevivido al covid, por lo que ahora se dedicaría a disfrutar la vida, algo que lamentablemente no podrá hacer. "Sobreviví. Así que ahora habrá teatro, sauna, concierto, sauna y un viaje urgente al mar”, comentó en sus redes sociales.