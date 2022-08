Mujer que se afeitaba dos veces por día se dejó la barba y ahora se siente "más sexy que nunca"

La artista circense estadounidense, Dakota Cooke, comenzó a dejarse vello facial a los 13 años y se afeitaba sagradamente, sin embargo, ahora aprendió a vivir con ello.

Una artista no binaria aseguró sentirse "más sexy que nunca" después de deshacerse de su afeitadora y aceptar su barba.

Dakota Cooke, de 30 años, notó por primera vez un crecimiento anormal de vello en su rostro a los 13 años de edad . Esto la llevó a tener constantemente citas para depilarse con cera y afeitarse la cara, al menos dos veces al día.

La artista circense, de Las Vegas, Estados Unidos, se sintió juzgada por el crecimiento de su cabello y se hundió en una espiral de ansiedad e incomodidad, durante más de 10 años.

A pesar de someterse a varios examenes, no está claro qué causó que le apareciera vello en el rostro, sin embargo, los médicos creen que podría deberse a que sus glándulas suprarrenales producen niveles elevados de testosterona.

"Partió con una pelusa de durazno en mi cara que comenzó a alargarse y oscurecerse. Un amigo de la familia me lo señaló en ese momento, así que mi padrastro me llevó a los médicos para hacerme pruebas y luego me llevó a la peluquería donde me hice la primera depilación", relató Dakota al Daily Mail.

"Crecí en un período en el que las mujeres con vello facial estaban tan estigmatizadas, que las mujeres en el salón me decían que se supone que las niñas no deben dejarse crecer el vello facial", recordó.

Pero todo cambio en una fiesta a la que asistió. Ahí, una amiga le contó lo maravilloso que era trabajar en el circo y quedó fascinada. "Ojalá pudiera dejarme crecer la barba y unirme a ti", le dijo a la amiga a lo que ésta respondió: "¿Por qué no lo haces tú?".

Esta conversación le abrió los ojos a Dakota, quien dejó de afeitarse para vivir su día a día con su barba, sin complejos. Pese a que fue mal mirada y juzgada, una propuesta que le hicieron le cambió la vida: un circo la llamó para interpretar a "la mujer barbuda".

"Ahora me comercializo como 'Dakota, la mujer barbuda', donde también hago cosas como clavarme clavos en la nariz o caminar sobre vidrio", explicó y cerró: "Me siento más sexy que nunca después de deshacerme de la navaja y aceptar mi barba".