Mujer es detenida luego de que su hija casi muere por estar infestada en piojos

Fue tal la cantidad de piojos, que la menor recibió cuatro transfusiones de sangre.

Una mujer fue detenida y enfrenta varios cargos por negligencia luego de que su hija de cuatro años casi falleciera producto de una plaga de piojos. Fue tal la infestación, que la niña tuvo que recibir varias transfusiones de sangre.

La madre, Shyanne Singh, de 26 años, fue arrestada el pasado martes en Scottsburg, Estados Unidos, por tres cargos en su contra por negligencia.

Según informa The New York Post, la menor fue trasladada a un hospital, y su cuerpo estaba tan debilitado, que no podía caminar.

La niña tenía una hemoglobina de 1,7, cuando lo normal es entre 12 y 14. Debido a lo anterior, le pusieron cuatro transfusiones de sangre.

La menor de cuatro años tiene una hermana de seis quien también tiene piojos.

En abril, ambas niñas fueron puestas bajo el cuidado de su abuela materna, quien comentó a la Corte del caso que trató de cuidar sus piojos con tratamientos, pero un farmacéutico le dijo que tenía que llevarlas a un hospital.

Además, la abuela comentó que su hija dijo que "no se había dado cuenta" que las menores tenían piojos.