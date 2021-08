Mujer de región del Ñuble se vuelve viral en TikTok por "robar" patilla de una rosa

En el video se ve el gracioso momento en que la mujer comienza a dialogar con sus acompañantes antes de bajar del automóvil en que transitaban para llevarse parte de un rosal.

Para los amantes de las plantas sacar una patilla de algún especimen es casi una costumbre, para así tener la oportunidad de propagar algún tipo de flor, planta o suculenta.

Algo que a buenas y primeras parece no ser tan llamativo, pero esta acción se volvió viral en TikTok por un video en el que se ve como una madre e hija tienen una conversación previa a que la mujer mayor decidiera bajar del auto para sacar una patilla de una rosa.

En el material audiovisual se ve cómo la madre le pide bajarse del vehículo a sus acompañantes para "robar una patillita", la que se encontraba fuera de una propiedad.

Lo más llamativo fue la cara de alegría que puso la mujer cuando regresó con sus familiares, y con su patilla de rosa en mano.

Durante varios días la identidad de la protagonista se desconoció, pero LUN logró dar con el paradero de esta amante de las plantas y la identificó como Flora de 62 años, quien vive en la región del Ñuble.

En conversación con dicho medio, la mujer indicó: "Siempre ando pensando en las plantas, me gustan mucho", complementando que antes trabajaba en un vivero, donde comenzó a interiorizarse en el tema de la jardinería.

Con respecto a la viralización del video, por el cual recibió bastantes mensajes de amigas y conocidos, la señora Flora sinceró que se asustó por tanta visibilidad. "Claro que me asusté en un momento y le pedí a mi hija que lo borrara, pero me dijo que ya no se podía", comentó.

Un caso que, además, le trajo otros réditos a la señora Flora, puesto que una tienda de plantas en Instagram decidió regalarle una planta al mes por el resto de su vida.