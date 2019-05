Con concierto en vivo y pantalla gigante: La música de Game of Thrones llega a Chile

Después de desatar uno de los fenómenos más impactantes de la cultura popular de las últimas décadas, Game of Thrones se convierte ahora en un espectáculo musical con la llegada de "Game of Thrones – Live Concert".

¿Cuándo? El domingo 21 de julio en el Teatro Caupolicán.

Ese día, veremos una orquesta sinfónica de 40 músicos y coros que reproducirán icónicos fragmentos de la serie, junto a una proyección digital en pantalla gigante y efectos especiales sumarán aún más emoción a la historia que cautivó al mundo.

El show está compuesto por 18 arreglos del director estadounidense Jeff Parker, que reproducen fielmente la música de las 8 temporadas de Game Of Thrones, y donde destacan: "Main Title – Game of Thrones", "What Is Dead May Never Die", "A Lannister Always Pays His Debts", "Winter Is Here", "The Long Night Pt. 2", entre otras.

Jeff Parker aseguró que "GOT es un desafío tremendo, la música transmite toda la violencia, la angustia, los juegos de poder de la serie. Seremos lo más fiel posible a la música de la serie, la instrumentación es muy rica y diversa, incluyendo instrumentos barrocos; mucha percusión, las cuerdas clásicas de la música sinfónica, coro, solistas vocales, un poco de todo, mucha mezcla de género, de texturas musicales".

Parker, residente en nuestro país, fue solista en la Orquesta Filarmónica de Chile, y profesor en la Universidad de Pennsylvania y en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Actualmente es Profesor en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile y director titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Pudahuel.

Además de la música y coros, el espectáculo, contará con cuadros de danza con bailarines personificando a los protagonistas de la serie, así como efectos de luz, humo, fuego, entre otros. La pantalla tendrá dimensiones de 7 por 4 metros, que asegura excelente visibilidad a todos los asistentes.

Valores

Platea Alta: $20.000.

Platea Baja: $25.000.

Cancha (numerado): $35.000.

Primeras filas: $50.000.

Palco VIP (numerado): $60.000.

Las entradas se comenzarán a vender este jueves 30 de mayo en a través de Ticketek.cl y puntos habilitados. La venta sin cargo y sólo en tiendas Rock Music de Portal Lyon y Eurocentro.