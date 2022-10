"No me achunché": José Miguel Viñuela recuerda traumático episodio en época escolar en "Todo Por Ti"

En una íntima conversación en el programa de Cecilia Bolocco, el animador también repasó el cáncer de su madre y el episodio del “corte de pelo”.

La noche de este domingo se emitió un nuevo capítulo de “Todo Por Ti” , con Cecilia Bolocco, donde el invitado fue José Miguel Viñuela .

Durante la íntima conversación que sostuvieron en la casa del animador, éste abrió su corazón y recordó pasajes de su infancia, el duro proceso del cáncer de su madre y el mediático episodio del “corte de pelo”.

El episodio traumático en su época escolar

José Miguel Viñuela contó que estuvo hasta sexto básico en un colegio británico donde no lo pasó bien, pues consideraba al recinto “muy materialista” y que “privilegiaba principalmente a aquellas personas que eran rugbistas o deportistas”.

“Yo no era rugbista, me gustaba jugar fútbol. Estuve metido en gimnasia también. Y no me portaba bien, entonces todo esto como del alumno ejemplar, de que fuera el ejemplo, de que fuera rugbista, que fuera perfecto en todo, con la gran mayoría de los alumnos con situación económica muy buena”, recordó el rostro de televisión.

En su relato continuó detallando que llegó un momento en que sus padres no podían pagar la mensualidad del colegio. Fue así como recordó el traumático episodio.

“Me acuerdo una vez una clase de deportes. Éramos 180 niños, yo tenía 9 años , Me acuerdo que todos los años el colegio pedía que tú tuvieras el equipo de gimnasia del año, y que había que comprarlo en tal tienda, en tal lugar. Mi mamá no podía”, señaló.

“Estoy sentado en una cancha de fútbol, el profesor va pasando lista, con 180 niños, y me dice: ‘Oiga, usted, ¿y ese equipo? Es que no es del año’. Yo le digo: ‘Es que esta polera era de mi hermano’, grande, ocho años de diferencia. Y me dice: ‘Si, pero es que ese no es el equipo del año’, continuó.

“’Si’, le digo yo –a los 9 años– ‘pero mi mamá no me puede comprar el equipo del año, porque no tiene plata’, delante de todos”, agregó.

Luego de eso, el profesor le pidió que se retirara de la clase y que se fuera a duchar a los camarines. “Y delante de 180 niños me levantó y me mandó a ducharme”, relató.

“Me fui, pero no me achunché. No me daba vergüenza decir que mi mamá no me podía comprar el equipo del año”, cerró sobre aquel episodio.

“Lloré toda la noche”: El cáncer de su madre

Uno de los momentos más sensibles del segundo capítulo de “Todo Por Ti” fue cuando el animador se abrió sobre el cáncer que afectó a su mamá, Paulina Infante . “Esa es una época dura, es la época del cáncer. Nunca se me va a olvidar eso”, comenzó cuando Cecilia Bolocco le mostró fotos de aquel proceso.

“Estaba un día en el gimnasio y no sé por qué andaba con el teléfono. Veo y dice: ‘Mamá llamando’, voy a contestar. Contesto y mi mamá lloraba por el teléfono y me dice: ‘Quiero que no te asustes, no te compliques, pero me acaban de descubrir cáncer’. Fue un puñal en la guata”, reconoció.

“Yo quedé helado, Cecilia. Fui a buscar mis cosas, partí rajado, la fui a ver. Era un cáncer de pechuga. Y empezamos a vivir todo este proceso, me tocó vivirlo muy de cerca con ella”, agregó.

“Nunca se me va a olvidar que esa noche que me contó esto, me acuerdo que llegué a dormir a mi casa. Me puse a llorar a las 9 de la noche y lloré toda la noche. Esto es increíble, fue el año 2006, 2007. Lloré toda la noche. Nunca en la vida podría decir que lloré toda la noche. Fue tanto lo que lloré, que al otro día desperté y dije: ‘Ya, que sea lo que Dios quiera’. Y la acompañé y ahí empieza la historia”, relató.

El episodio del “corte de pelo”

Al recordar este duro momento en la carrera del animador, cuando le cortó el pelo a un camarógrafo del matinal “Mucho Gusto” , fue su madre quien señaló: “Lo vi tan destruido, porque en verdad José Miguel es una persona maravillosa y las brutalidades que escribieron, encontré que no lo merecía”.

Por su parte, Viñuela expresó que “existe una satanización de imagen, donde la gente está buscando quién se puede caer y me tocó en ese minuto caerme a mí. Y me dolieron muchas cosas”.

“Gente diciendo que yo no era capaz de arrepentirme, que yo era un abusador de poder, y finalmente yo me di cuenta altiro que me había equivocado. Me di cuenta altiro que no había estado bien lo que había hecho”, afirmó.

“Fue súper duro, porque me costó la salida del canal (Mega), donde yo pensaba que iba a terminar mi carrera, y yo mismo trunqué mi carrera televisiva”, admitió.

Tras este episodio, Viñuela asegura que le gustaría volver a la televisión, pero no a la televisión de hoy día.

“Sí volvería a la televisión, pero con alegría, que hoy día creo que estamos en deuda con eso”, cerró.