Padre de Britney Spears aseguró que su hija tenía demencia para quedarse con sus ganancias

Tras más de 13 años del quiebre mental de la "princesa del pop", la artista todavía no puede recuperar el control de su vida, que sigue en manos de su progenitor.

El padre de Britney Spears afirmó que su hija tenía demencia para poder obtener la custodia legal de la cantante.

La cantante de 39 años está bajo la tutela legal de su padre, James Spears, desde 2008, cuando fue ingresada durante tres días a un recinto psiquiátrico por su comportamiento.

Tras 13 años de su quiebre mental, la cantante de "Oops I did it again" demandó a su James para poder retomar sus derechos.

En el nuevo documental de la BBC: "The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship" ("La batalla por Britney: Fans, Dinero y Tutela"), el periodista Mobeen Ashar indagó a fondo la tutela legal de la "princesa del pop".

Ashar afirma en su documental que en los papeles de cambio de custodia que llenó James en 2008, en que marcó que su hija estaba internada o en tratamiento por demencia.

Azhar dijo: “Solo hay dos opciones con eso. Britney podría tener demencia. No soy médico, pero si ese es el caso, entonces el mundo no es consciente de eso. Pero la otra opción es en realidad más siniestra".

"Esa es la idea de que ella no tiene demencia, pero el equipo de custodia sugirió que sí la tiene porque quieren impulsar la tutela. Y si ese es el caso, entonces es aterrador ".