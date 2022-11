"Me tiraba los cortes": Paola Troncoso reveló que Miguelito intentó coquetearle en Morandé

La actriz estuvo invitada a 'Juego textual' la noche de este lunes. En la instancia contó cuál es la verdadera relación que tiene con su compañero.

La noche de este lunes en "Juego textual", las panelistas Katty Kowaleczko, 'Tita' Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, 'Pepi' Velasco, 'Chiqui' Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, conducidas por Sergio Lagos, tuvieron como invitada a la actriz de "Morandé con compañía" y de la serie "Paola y Miguelito", Paola Troncoso.

Durante el espacio, la actriz reveló cómo es su relación con su compañero de trabajo, Hans Malpartida, mejor conocido como 'Miguelito' , su hijo televisivo.

En este sentido, Paola contestó que siente amor por él y que "mucho tiempo tuve en mi velador la foto mía con Miguelito. Mis hijos me decían 'Ya po mamá’, siempre en chiste, porque tengo lleno de fotos de ellos igual', comentó.

"Tenemos una relación afuera igual que en el estudio. Miguelito es una persona adulta, pero como yo soy ferviente creyente de que todos tenemos un niño interior, veo que a él le aflora conmigo", comenzó diciendo.

Y agregó: "Yo amo a Miguelito, con todo mi corazón, y estoy tan orgullosa de lo que ha crecido como actor, porque él viene del circo. No es mi compañero de trabajo, es mi hijo".

La actriz también contó que esa relación se fue construyendo, porque cuando Miguelito recién llegó al elenco de "Morandé con compañía" no se comportaba así con ella.

"Era súper carretero. Además a mí me tiraba los cortes, no me decía mamá, sino Paola, y era súper lacho. Pero cuando empezamos a hacer de madre e hijo, eso automáticamente cambió", recordó la intérprete.

Canal 13 - Paola Troncoso en 'Juego textual'