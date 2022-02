"Parece una tomadura de pelo": Circo Tony Caluga cancela show de Marcianeke por nuevo incumplimiento

El cantante había reprogramado un evento tras haber llegado tarde a una presentación en enero pasado.

El pasado 19 de enero, el popular cantante de música urbana, Marcianeke, se vio envuelto en la polémica luego de llegar tarde a un show agendado en el Circo Tony Caluga, dejando en la espera a varios de sus fanáticos.

Tras este hecho, el artista había reagendado este evento para este 4 de febrero a las 21.00 horas. Sin embargo, el circo optó por suspender la reprogramación , pues el joven debía realizar un show también el pasado 2 de febrero y volvió a llegar tarde.

En específico, el intérprete de "Dimelo má" debía llegar el 2 de febrero a las 19.00 horas a la carpa. No obstante, pasadas las 20.00 horas, representantes de Marcianeke comunicaron al circo que iban tarde.

Fue así que el mánager del circo, Abraham Lillo, decidió cancelar todos los eventos del artista de Talca en su carpa instalada en Quillota.

"Yo tomé la decisión de suspender el evento, así que no, ya no voy a hacer nada con él (...) Ya me parece una tomadura de pelo demasiado desagradable", sostuvo el mánager al medio El Observador.