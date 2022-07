Mujer al que su marido dejó por refugiada ucraniana: "Quedé completamente humillada"

En los últimos días Tony Garnett y Sofiia Karkadym hicieron noticia además por acoger a otros dos refugiados ucranianos.

El caso del británico que dejó a su mujer por una refugiada ucraniana que había recibido en su casa solo diez días antes, sigue dando que hablar en el Reino Unido.

Esta vez la ex mujer de Tony Garnett, Lorna, se refirió públicamente al tema y expresó su sentir ante la decisión de su ex marido, caso que se ha mediatizado en todo el mundo.

"Tony parece amar la atención, pero yo no puedo soportarlo. Me siento humillada por todo. Nadie sabe realmente la verdad", aseguró en diálogo con The Sun.

"Después de ocho años juntos pensé que lo conocía, pero no lo hice. Todo lo que quiero ahora es paz para reconstruir mi vida con nuestras dos hijas", agregó.

La mujer confirmó además que existe una orden de restricción contra su ex marido de momento pero explicó que no quiere que este no vea a sus hijas, recalcando que solamente busca evitar que a su familia la "arrastren a un acto de circo":

Tony y Sofiia Karkadim, que sufre de una ceguera parcial temporal, además acogieron en su hogar en los últimos días a dos nuevos refugiados provenientes de ucraniana, una pareja compuesta por Sofiia Rastorhuieva de 19 años y su novio Illia Tronevych de 18.