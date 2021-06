"Era mi hijo": Un desconsolado Pascual Fernández lamenta el fallecimiento de su perrito Guero

El influencer español compartió en su Instagram videos llorando y contando la pérdida que sufrió este lunes.

Desconsolado se mostró el influencer español y ex participante de realities shows en Chile Pascual Fernández, al comentar la muerte de su perro Guero.

A través de una serie de stories de Instagram el español contó, en medio de llanto y sollozos, la situación que estaba viviendo, que se generó cuando a su mascota le dio un infarto mientras estaba en el veterinario.

“Tengo que daros una noticia muy mala”, comenzó diciendo y empezó a llorar. “Mi Guero se ha muerto, Guero ya no está conmigo, se ha muerto de un infarto, ya no va a estar más y yo no sé qué hacer. Era mi hijo, era mi hijo”, decía mientras lloraba desconsolado.

“Él estaba bien, le hicieron una eco y él estaba bien. Ni siquiera me pude despedir. Es duro no poder despedirte cuando tu hijo se va. No sabéis cómo me siento”, siguió.

Minutos después y un poco más tranquilo continuó contando la historia. “Qué locura eh, no me lo creo, estoy como un poco en shock. La verdad es que estoy en shock”, reconoció.

“Él cumplía años el día 9 y yo cumplo años el día 10, íbamos a cumplir años juntos (…) Él era mi vida, era mi alma, lo que más he amado en mi vida”, agregó.

La última publicación que compartió fue la de una lluvia y tormenta en Madrid, donde está él. “Hasta el cielo se puso a llorar, ¿por qué no me has esperado, cabrón?”, insistió.