Paul Vásquez emocionó a Sergio Lagos con historia sobre su hija mayor: "Eso no debió haber pasado"

El humorista estuvo en 'Juego textual' e hizo llorar al animador y a todo el panel tras recordar un díficil momento que vivió en el pasado junto a su hija.

La noche de este lunes se emitió el quinto capítulo del programa prime de Canal 13, "Juego textual", donde el invitado fue el reconocido comediante Paul Vásquez, 'El Flaco'.

Fue en la primera sección, 'Campo minado', que el humorista y el animador del espacio, Sergio Lagos, se emocionaron hasta las lágrimas luego de que el primero contara la compleja situación que tuvo que vivir con su primera hija, cuando ella tenía 2 años de edad.

El tema se abordo cuando Yazmín Vásquez le preguntó al público 'cuál ha sido el peor momento de Paul' : si cuando tuvo que dejar a su hija mayor sola para trabajar, o cuando se sintió al borde de la muerte.

El público votó por la opción B en un 59%, pero el comediante indicó que dejar a su primera hija Marilyn para irse a trabajar fue peor.

Sumamente emocionado, el artista explicó cómo fue ese momento definitorio en su vida, ocurrido cuando colapsó su primer matrimonio.

"La madre se va cuando la niña tenía 2 años", dijo 'El Flaco' rompiendo en llanto, siendo consolado por Sergio Lagos. "Eso no debió haber pasado nunca porque cuando se fue, tenía que haberse ido con ella, porque al que tendría que haber dejado es a mí. Yo me vi sobrepasado", dijo y recordó que todo ocurrió cuando él tenía solo 21 años.

Tras vivir de allegado con su hija en casas de otros comediantes callejeros, Paul mencionó que arrendó una pieza en Viña del Mar y cuando salía a trabajar de noche muchas veces llevaba a su pequeña hija con él o se la dejaba encargada a los dueños de casa, con quienes forjó una buena relación.

"Un día era invierno, no podía sacar a la niña, me la cuidaba la señora Alejandra con el chico Eduardo. La dejaba, salía a trabajar, yo terminaba…eran los shows más rápido de la vida", reveló al respecto.

"Un día era invierno, no podía sacar a la niña, me la cuidaba la señora Alejandra con el chico Eduardo. La dejaba, salía a trabajar, yo terminaba…eran los shows más rápido de la vida", reveló al respecto.

"No quería que sintiera el vacío cuando llamaba a su mamá", explicó, sin embargo contó que un día tuvo que salir a trabajar sin ella y tuvo que dejarla sola porque tampoco pudo conseguir a alguien que la cuidara.

"No estaban, la familia salió y yo tenía que salir a trabajar porque tenía que trabajar día a día. La niña se duerme, yo quiebro la rodilla, empiezo a orar en su cama y le pedí al padre azul que me la viera, que por favor la tuviera en su cuna hasta que yo volviera. Con el miedo de que ella despertara y, aparte de no tener a su mamá, no estuviera su papá", recordó visiblemente afectado.

Finalmente las cosas resultaron bien, pero el impacto en la vida del humorista fue tanto que jamás se recuperó.

"Nunca más la volví a dejar sola. Esa fue la única vez y la más tormentosa. De ahí nunca más. Ahora tiene 32 años y vive sola. Yo le digo que aunque tenga 80 años nunca voy a soltar su mano. Voy a estar con ella, con su hermano, con su hermanano hasta que me de el cuero. No los voy a abandonar", cerró diciendo Vásquez entre lágrimas y emocionando a todos en el estudio, incluso a Lagos.