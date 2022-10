Paulina Rubio reaccionó a su bochornoso video que se volvió viral: "Me siento hasta importante"

La cantante mexicana fue captada a mediados de octubre por unos 'paparazzis' en una playa mientras, supuestamente, hacía sus necesidades.

Paulina Rubio rompió el silencio y se refirió al polémico video por el que se convirtió en trending topic en las redes sociales.

A mediados de octubre la cantante se hizo viral por unas imágenes que salieron a la luz, gracias un programa de televisión, donde se le veía haciendo sus necesidades en una playa.

Epecíficamente, en el registro se ve a Rubio agachada en la orilla de la playa, y según 'En casa con Telemundo', luego usó piedras para limpiarse al no tener papel higiénico al alcance.

Tras la polémica que se generó, la 'Chica Dorada' habló en exclusiva con El Universal sobre esta vergonzosa situación. "Es un fotomontaje, pero pues yo sí cago", dijo sin ningún problema.

La intérprete lo tomó con sentido del humor. "No pues ¡wow!, me subo a la ola del trending topic", añadió en modo de broma.

Pero su reacción dio para más, ya que señaló que se sintió importante gracias al revuelo que causó el clip. "No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad", declaró.

En relación a la veracidad de las imágenes, la intérprete mexicana precisó que el video es falso , y que las fotos que muestra son de hace muchos años atrás.

Según explicó, las fotos fueron tomadas en una playa de Europa cuando aún estaba casada con Nicolás Vallejo Nágera 'Colate', de quien se separó hace 10 años.