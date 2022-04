Peligra concierto de Metallica en Chile: Estadio Nacional no podrá ser usado para el show

"Si no hay Estadio Nacional, no hay Metallica en Chile", subrayó el gerente general de DG Medios, Carlos Geniso.

El esperado concierto de Metallica en Chile está en peligro debido a que el Estadio Nacional no estará habilitado para su utilización.

El show, agendando hace meses, está pactado para el miércoles 27 de abril, tras una serie de postergaciones debido a la pandemia de coronavirus en Chile.

La llegada de Metallica a Chile, por primera vez en el Estadio Nacional, supone -todavía- el arranque de una gira mundial que, entre abril y agosto, recorrerá el resto de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, y según recogió La Tercera, el show podría quedar en nada, dado que el Ministerio del Deportes y el Instituto Nacional del Deporte (IND) resolvieron que el Estadio Nacional no podrá ser utilizado para el concierto por el retraso de los trabajos por la remodelación para los Juegos Panamericanos 2023, por lo que sus organizadores deberán buscar una alternativa.

"Si no hay Estadio Nacional, no hay Metallica en Chile ", subrayó el gerente general de DG Medios, Carlos Geniso.

En esa línea, problematizó que "están todas las entradas vendidas con dos años de antelación, son 62 mil personas que pagaron por un show en el Nacional. Estamos en una etapa de apertura, donde ya no se usarán mascarillas en lugares abiertos y donde no habrá límite de aforo para los eventos culturales y, pese a todo ello, ¿ahora vamos a tener que decirle a toda esa cantidad de personas que no puede ir a Metallica?".

Una de las alternativas que se barajaba casi por descarte era el Estadio Monumental. Sin embargo, durante esa misma jornada se usará para el duelo entre Colo Colo y River Plate por la Copa Libertadores; y llevarlo a otro recinto como el Club Hípico o el Parque Bicentenario de Cerrillos posee el inconveniente de armar un montaje con una distribución de localidades que replique el Nacional, algo que no sería posible por la cercanía del recital.

Por lo pronto, se espera que durante la próxima semana se registre una visita de la avanzada técnica de Metallica para ver en terreno la instalación de escenarios y otros detalles y el conjunto tiene proyectado llegar dos días antes del concierto para poder ensayar la presentación. Eso a la espera de que se resuelva si habrá recinto donde se pueda presentar la agrupación estadounidense.