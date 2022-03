La polémica separación del progatonista de "Café con aroma de mujer", William Levy: su esposa habló

Aunque los dos anunciaron que seguirán sus vidas por separado, Elizabeth Gutiérrez aseguró que su relación como padres sigue siendo lo más importante.

La polémica que rodea la "ruptura" de William Levy, protagonista de 'Café con aroma de mujer' (Netflix), con su esposa, Elisabeth Gutiérrez no cesa.

Fue hace solo algunas semanas cuando el popular actor compartió un mensaje en sus redes sociales confirmando su separación , sin embargo, minutos después borró la publicación.

Desde ahí, mucho se ha especulado sobre el quiebre en su matrimonio, sobre todo por la cantidad de rumores que hay en relación a las infidelidades del cubano. Incluso, medios han informado que el detonante del quiebre fue una supuesta infidelidad de él con la española de 33 años y compañera de elenco en la cinta "En brazos de un asesino", Alicia Sanz .

En medio de todo este escándalo, su esposa (o ex esposa ahora) cansada de los ataques y especulaciones que han surgido en redes sociales, salió a defender la relación que hay entre ella y Levy.

"Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones...", comenzó diciendo ante el revuelo creado. "Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores", precisó.

"William y yo les hemos criado con amor y respeto siempre, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres", mencionó en la publicación donde además compartió una fotografía de los cuatro abrazados.

Y añadió: "Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos... ¡¡¡No hay culpable en esta situación!!! No me alegro de ataques a su persona... ¡¡No lo agradezco!! Él es el padre de mis hijos, ¡¡el hombre más importante!!".

Al finalizar, Elizabeth reconoció que "no es una situación fácil el estar expuesto y escuchar diferentes versiones" sobre lo que ha ocurrido entre ellos, ya que "solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado y nuestra verdad como pareja, que ahí se va quedar con nosotros".

Levy y Gutiérrez han estado más de dos décadas juntos y fruto de la relación nacieron sus dos hijos: Christopher y Kailey, de 15 y 11 años respectivamente.