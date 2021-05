Policía incauta polvo del auto de un hombre creyendo que eran drogas: Eran las cenizas de su hija

"Todos son irrespetuosos… Dame a mi hija. Eso es muy importante para mí", exclamó desesperado el padre de la menor.

Un hombre de Illinois demandó a la Policía de Springfield, Estados Unidos, luego de que confundieran las cenizas de su hija con drogas en polvo.

De acuerdo con The Washington Post, el hecho ocurrió en abril de 2020, cuando Dartavius Barnes fue detenido para pasar por un control. Luego de revisar el vehículo, uno de los oficiales le muestra los objetos incautados, entre los que se encontraba un pequeño contenedor metálico relleno con una "sustancia" en polvo. Inmediatamente, Dartavius exclama "dame eso, hermano”.

Recientemente fue publicado un video grabado por las cámaras de los policías, en que se aprecia cómo revisaron su auto sin su consentimiento mientras estaba esposado dentro de la patrulla. El policía le dice al hombre que el polvo dio positivo para metanfetamina o éxtasis.

"Esa es mi hija, hermano. Esa es mi hija. ¿Qué están haciendo? No no no no no. Pregúntale a mi papá, esa es mi hija ", pide desesperado.

Las cenizas pertenecían a Ta'Naja, su pequeña hija de dos años, quien falleció de hambre por la negligencia de su madre y su novio. La mujer, Twanka L. David está cumpliendo una pena de 20 años por asesinato en primer grado, mientras que su novio, Anthony Myers, fue sentenciado a 30 años de cárcel.

"Por favor, dame a mi hija. Ponla en mi mano, hermano", repite el padre, "Todos son irrespetuosos… Dame a mi hija. Eso es muy importante para mí".

Desde la muerte de la infante, Barnes lleva las cenizas consigo para mantenerla siempre a su lado. Tras largos minutos de incertidumbre, los uniformados le devuelven los restos.

Ahora el hombre está demandando al Departamento de Policía de Sprinfield, ya que "abrieron esta urna y la abrieron sin consentimiento y sin una base legal que incluya una orden de registro", además de que "profanaron y derramaron las cenizas".