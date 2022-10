Polimá tras ser confirmado para Viña 2023: "Vamos a hacer un espectáculo asombroso"

"Estoy eternamente agradecido por tener la oportunidad", dijo el músico chileno.

Polimá Westcoast fue anunciado este miércoles como el primer artista confirmado para el Festival de Viña del Mar 2023. El músico valoró positivamente la noticia, asegurando que "estoy eternamente agradecido por tener la oportunidad".

El dueño de "Ultra Solo" se convirtió en el primer artista chileno confirmado para el certamen musical de 2023.

En conversación con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, Polimá valoró la oportunidad, asegurando que "yo de muy pequeño que veo el Festival, no me lo he perdido, siempre lo veo. Me encanta, porque siempre me ha gustado ese mundo".

"Formar parte de esta edición y representar a mi generación y a la música nacional con todo lo que está pasando lo valoro mucho ", subrayó.

Y, por lo mismo, reconoció que "es algo que deseaba tanto, tenía muchas ganas de poder estar en un escenario tan importante para mí como para todos los chilenos".

"Es un orgullo y estoy feliz de que sea ahora, en esta etapa, y estoy contento y disfrutando de lo que está pasando en el mundo, como la repercución que está teniendo Chile en la música", agregó.

"Estoy eternamente agradecido por tener la oportunidad y por representar a mis colegas del género. Vamos a hacer un espectáculo asombroso ", dijo, sin ahondar en detalles sobre su show.