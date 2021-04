Profesor jubilado vendió su auto por problemas económicos: Ex alumnos se lo compraron y devolvieron

La historia ocurrió en Brasil y se hizo popular en redes sociales. La televisión local mostró el caso y al emocionado profesor que agradeció a sus alumnos.

Una particular y emotiva historia tuvo lugar en Curitiba, Brasil, e involucró a un profesor jubilado y un grupo de sus ex alumnos. Los problemas económicos del docente lo llevaron a vender uno de sus bienes más preciados, pero sus ex estudiantes le dieron una sorpresa.

Marcelo Siqueira, de 87 años, quien hizo gran parte de su carrera en la Escuela Estatal Doña Carola de la localidad paranaense, contó al medio RPC de Curitiba que afrontaba una crisis económica que lo hizo buscar ingresos, vendiendo su auto.

El profesor era conocido también por el vehículo que manejaba, un Volkswagen Beetle, o más conocido como “escarabajo”, que había comprado cero kilómetros en 1972 y que lo conservaba hasta hoy.

Los problemas económicos hicieron que el docente pusiera a la venta su característico auto, sin embargo, un grupo de ex estudiantes de la escuela donde el profesor impartió clases durante 26 años, se enteró de esto e intentó evitar que el hombre perdiera su vehículo.

A través de redes sociales, los ex alumnos se organizaron y lograron juntar el dinero para comprarle el auto a Siqueira y regalárselo nuevamente, incluso con algunas remodelaciones.

El hecho que fue consignado por la televisión local, emocionó al docente. “Él fue esencial en esa parte de nuestras vidas de niños para pensar hacia el futuro”, dijo uno de sus estudiantes.