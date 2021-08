La historia de "Showman", el malabarista chileno que clasificó en America's Got Talent

Cuando el talento se manifiesta en un escenario como el de America's Got Talent, faltan las palabras y solo el sonido de la gente aplaudiendo es el mayor regalo para un artista de circo. Sergio Parada, en conversación con T13.cl, repasa algunos momentos de su vida como artista circense.

El malabarista chileno Sergio Paolo Parada clasificó con cuatro "sí" en America's Got Talent en abril pasado y ahora espera expectante un mail desde Estados Unidos para saber si pasará a la siguiente ronda. En la actualidad, es festejado con admiración por su círculo más cercano y, también, es aplaudido por sus fans de las redes sociales.

Parada, de 25 años, está revolucionando el mundo del malabarismo en los circos internacionales. Además, está poniendo el foco en la conciencia sobre el cuidado animal tras vivir una vida junto a ellos en los circos.

¿Quién es este chileno que triunfa en el extranjero?

“Mi tío Jano, era uno de los vocalistas de Amerikan Sound”

La familia de Sergio, de madre colombiana y padre chileno, siempre ha estado ligada al mundo circense. “Por el lado de mi mamá, yo soy la octava generación de familia de circo, el aserrín viene conmigo en mis venas hace años”, empieza contando Sergio a T13.cl. Y por parte de su padre, es la tercera generación, y cabe mencionar que su abuelo era Eliecer Parada, el locutor de las Águilas Humanas en la época dorada del circo chileno,

Pero el malabarista no nació en Chile. Sergio nació en el año 1996 en Costa Rica y tres días después llegó a tierras nacionales, pero su papá siempre le dijo que era un chileno más.

Su infancia estuvo marcada por los viajes circenses, conocer diferentes lugares, culturas y artistas. “Un día cuando vine de vacaciones a Chile, mi papá me llevó a ver un concierto de Amerikan Sound. Y mi tío jano, era uno de los vocalistas de Amerikan Sound, el que ocupaba la polera de chapulín. Y cuando veo que mi tío sale al escenario la gente lo quería y yo dije: yo quiero eso, quiero causar eso en la gente”, recuerda Parada.

“Sufrí bullying artístico”

En sus comienzos como artista (18 años), indagó por todos lados para encontrar su número propio: probó en ser payaso, trapecista, acróbata, entre otras disciplinas, pero no encontraba la suya “y de repente comencé a sufrir bullying artístico, por mis compañeros y la gente de circo en México. Me decían que no iba servir para nada”, agrega.

Le decían cosas como: “qué diría tu abuelo si te estuviera viendo”, hasta que un día mientras lloraba, su padre le preguntó qué pasaba y Sergio le respondió que no quería ser más artista de circo porque no tenía su acto propio. De inmediato su padre le responde, "no te preocupes, te haré un artista".

“Yo quise buscar algo diferente, no quería hacer el típico acto de malabares, y ahí fue cuando conocí a un artista mexicano que hace malabares a rebote (actual disciplina de Sergio), pero él lo hacía bailando tap. Yo le dije a mi papá, yo quiero hacer esto, pero no quiero hacerlo bailando yo quiero tener mi propio estilo”, recuerda el malabarista.

El gran "Showman"

Desde que comenzó su carrera circense, ha estado en más de 8 circos internacionales, entre ellos: el circo Atayde Hermanos y Hermanos Vázquez (México), Chola Chabuca (Perú), Pastelito y Tachuela Chico (Chile), Tihany Spectacular (Brasil), Heilbronner Weihnachtscircus (Alemania), donde aprendió dos idiomas; como el inglés y el portugués para poder comunicarse.

“Me siento muy orgullosa de todo lo que ha logrado y de lo perseverante que es, no para hasta que no cumple sus objetivos. Para mi es un tremendo artista, un tremendo papá y un próximo tremendo profesor para nuestro hijo, merece todo lo bueno que le pasa”, comenta Scarlette Saldias, novia de Sergio, a T13.cl.

En 2019, fue el único chileno en representar al país en unas de las competencias internacionales más importantes de este mundo artístico, como lo es el Festival de Circo Elefante de Oro en Girona, España.

Fue en este lugar donde generó contacto con otro circo de renombre. “Mientras se realizaba el festival una persona del Cirque du Soleil se acerca, me da su tarjeta y me dice: te quiero para el 2021 en el show de Messi”. Pero producto de la pandemia por COVID-19, las conversaciones con esta cuna de grandes artistas circenses se han ido dilatando cada vez más.

Sin embargo, una de sus metas es participar en el Festival de Montecarlo (Organizada por el principado de Mónaco), que es la competencia de circo más grande en el mundo, según cuenta Sergio.

El contacto de America's Got Talent y su gran rutina

En paralelo a sus competiciones y show por diferentes partes del mundo, en 2019 le llegó un mail de la productora del programa estadounidense de talentos America's Got Talent, invitándolo a participar. Su respuesta fue un rotundo "no muchas gracias", porque en ese entonces no le llamaba la atención la televisión.

A principio del año 2020, sin embargo, le vuelven a enviar un mail, con la misma pregunta. “Sergio, ¿quieres estar en America's Got Talent?, y yo le dije 'no, mi respuesta sigue siendo no muchas gracias'”, enfatizó Sergio. Luego, en los primeros meses del 2021, vuelve a recibir el mismo mail. Esta vez, al ver que le habían cancelado contratos con algunos circos por causa del coronavirus, aceptó.

En el día de la audición, que coincidía con su cumpleaños, estaba tembloroso y nervioso por enfrentarse a los jurados: Heidi Klum, Simon Cowell, Howie Mandel y Sofía Vergara.

“Al finalizar el show, Simon Cowell, el jurado más determinante, me dice: 'normalmente los malabares son aburridos, pero tu lo hiciste muy bien, es el único acto de malabares que he visto que me ha gustado'”, recuerda Parada. Al finalizar la votación de los jueces recibió cuatro “Yes” y el sobrenombre de “Showman”.

A continuación, revisa su rutina: