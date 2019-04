Representante de Alexis niega cualquier contacto entre el futbolista y modelo que lo acusa de engaño

Mientras Alexis Sánchez está en Barcelona para el crucial duelo que su equipo, el Manchester United, tendrá ante el cuadro catalán por los cuartos de final de la Champions League, su representante Fernando Felicevich salió a aclarar una información que concierne al delantero.

A través de Twitter Felicevich desmintió las denuncias que la modelo paraguaya Mirtha Sosa realizó contra el delantero nacional, con quien aseguró haber tenido contactos a través de videollamadas e Instagram, asegurando además que él le mintió.

"Me escribió en el Instagram y luego me pidió mi número. Comenzamos escribiendo y conociéndonos. Hacíamos videollamadas y yo me metí muchísimo porque creí en él y en sus mentiras", dijo Sosa, según Crónica de Paraguay. Incluso, la modelo aseguró que el goleador de la Roja le habría enviado pasajes para ir a Inglaterra.

"Alexis, no conoce, ni ha tenido alguna comunicación con la mencionada señorita", aseguró el comunicado compartido por Felicevich. El mensaje fue retuiteado por el ex Arsenal.

El representante manifestó que el caso podría tratarse de una suplantación de identidad, aseverando que hay varias cuentas que se hacen pasar por el jugador.

"Alexis tiene sus canales de comunicación oficiales y cualquier otro medio utilizado no es confiable. Hemos solicitado reiteradamente la eliminación de cuentas en redes sociales que intentan suplantar la identidad del jugador, ya que dichas pueden provocar confusión, error o ser usadas para engañar como en este caso", sostuvo.

Ante esta situación, Felicevich pidió a los medios chequear este tipo de informaciones "antes de publicar y no dar espacio a eventuales situaciones como la presentada en este caso, donde evidentemente una persona ha sido engañada por uno de estos suplantadores".