Robó miles de dólares para jugar en un casino virtual donde premian con dinero falso

La mujer australiana enfrentó a la justicia y fue declarada culpable por el robo de 680 mil dólares.

Rachel Naomi Perri, una mujer procedente de Tasmania, Australia, fue acusada de fraude por robar miles de dólares desde la clínica veterinaria donde ejercía como directora.

Según informó ABC la acusada fue declarada culpable de 25 cargos por el fraude de 680.000 dólares.

La mujer realizó 475 transacciones fraudulentas entre 2016 a 2019, años en que tuvo la administración del hospital veterinario a su cargo. Curiosamente, el recinto de salud de animales no se percató de esta fuga de ingresos hasta que cambió de directora.

Casino con dinero falso

En el juicio que enfrentó Perri, donde fue declarada culpable , la mujer indicó que utilizó el dinero para jugar en Heart of Vegas un portal de apuestas online.

Lo más llamativo es que allí, todo el dinero que se invierte jamás tendrá un retorno.

Esto último, puesto que es un videojuego en el que se simulan máquinas de casino donde se entrega "dinero" que es usable sólo dentro de la plataforma.

Es más, las condiciones de uso del videojuego señalan: "Los juegos están pensados para un público adulto. El juego no ofrece premios reales o ninguna oportunidad de ganar dinero real. La práctica o el éxito jugando a Heart of Vegas no implica que se tenga conocimiento o éxitos en juegos reales de casino".

T13 Lee También > [VIDEO] $440 millones robados: Hombre se daba una vida de lujo estafando con falsas encomiendas

Robo al marido

Durante el proceso judicial además se reveló que Rachel Perri sacó 30.000 dólares de la tarjeta de crédito de su marido sin su conocimiento.

Montos importantes en la sustracción de dinero a los que suman préstamos bancarios para mantener su adicción a estos videojuegos.