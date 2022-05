De rojo y con transparencias: El elogiado look de Tonka Tomicic en el estreno de "Starstruck"

El espacio, que es animado por Sergio Lagos, cuenta con la comunicadora como parte del jurado junto a Álvaro Escobar, Andrea Tessa y José Alfredo Fuentes.

La noche del lunes comenzó el nuevo estelar de talentos de Canal 13, “Starstruck, de fanáticos a estrellas”, en donde grupos de tres personas -que no se conocen entre ellos- se unen para tributar a su gran ídolo del mundo de la música.

Bajo la animación de Sergio Lagos y con un jurado compuesto por José Alfredo Fuentes, Tonka Tomicic, Álvaro Escobar y Andrea Tessa, el espacio partió con un musical en donde las mencionadas figuras se lucieron cantando y bailando al ritmo de “ (I've had) The time of my life” , de la película “Dirty dancing”.

Esta presentación no fue lo único que llamó la atención de los televidentes, sino que también los looks del jurado, específicamente de Tonka, quien retornó a la pantalla tras el fin de "Bienvenidos".

La comunicadora volvió en gloria y majestad y lo hizo con un look bastante llamativo que fue altamente elogiado en las redes sociales. Los usuarios destacaron su regreso y el glamour que le dio al espacio.

Tomicic lució una blusa transparente que tenía un colorido camaleón en la parte de su pecho. Asimismo, combinó esta arriesgada prenda con un pantalón rojo brillante y un sencillo peinado: llevó el pelo suelto con ondas.

Caber mencionar que el nuevo estelar de Canal 13 irá de lunes a miércoles a las 22:30 horas , después de T13 Central.

La tonka muy atinada con sus comentarios , la extrañaba en la tv. #starstruck13 — rouss (@RubilarRouss) May 3, 2022

Tan linda la Tonka que bueno verla denuevo en la tv...💖👍 #Starstruck13 — Analy Soza (@analy_soza) May 3, 2022

Estupenda Tonka Tomicic. May 3, 2022

Me gusta Tonka, qué bueno que haya vuelto a la pantalla #Starstruck13 — Pamela Andrea (@pamesiemprepame) May 3, 2022

La Tonka tan bella como siempre☺#Starstruck13 — Nelly C_Araya (@NellyCampos11) May 3, 2022

La Tonka: elegante y simpática, la única gramorosa de la tv. May 3, 2022

Canal 13

Canal 13