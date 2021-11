Salma Hayek recibe su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

"¡Ahí está! Todos estamos hechos de polvo de estrellas", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

El recién pasado viernes 19 de noviembre, la reconocida actriz, Salma Hayek, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Angeles, Estados Unidos.

En la instancia, la actriz mexicana estuvo acompañada de quien fue su compañero de elenco en "Son como niños", el intérprete Adam Sandler.

"Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí . Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en EEUU sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Estos fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos duros, ellos me dieron valor", sostuvo la artista en el evento.

Tras esto, Hayek compartió una fotografía del momento en su cuenta de Instagram, donde sale recostada junto a la estrella con su nombre.

"¡Ahí está! Todos estamos hechos de polvo de estrellas", escribió la actriz en su red social.