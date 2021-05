Con Scarlett Johansson y Florence Pugh en acción: el frenético adelanto de la película "Black Widow"

La próxima película de Marvel Studios se estrenará de forma simultánea en cines y Disney+ el 9 de julio.

La noche de este domingo durante la ceremonia de los MTV Movie & TV Awards 2021, se estrenaron dos adelantos relacionados a la nueva película de "Black Widow" y de la nueva serie de "Loki".

La primera película de Marvel Studios se estrenará de forma simultánea en cines y Disney+ el 9 de julio, mientras que la segunda hará su gran debut en menos de un mes, es decir, el 9 de junio.

En el teaser de "Black Widow", titulado “You Got a Plan” y que dura poco más de un minuto, se puede disfrutar de una escena entera nunca antes vista de 'Viuda Negra' (Black Widow), en la que sus dos protagonistas, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) y Yelena Belova (Florence Pugh), huyen en un auto de otra mujer en moto, muy probablemente, otra Viuda Negra que pretende atraparlas.

Ante la pregunta de 'Yelena' de si Natasha tiene un plan, ésta responde: “Mi plan era huir en auto”. Tras unos segundos de frenética persecución, esquivando vehículos y balas, Yelena entra en acción para deshacerse de la motorista que pretende acabar con sus vidas.

En la misma ceremonia, también se pudo disfrutar de otro avance de Marvel Studios, en este caso, de "Loki" y una nueva escena extendida de la próxima serie de Disney+.

En los premios, precisamente triunfaron otros dos productos del Universo Cinematrográfico de Marvel como "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldierision".