La sincera revelación de Tonka Tomicic sobre su relación con Parived: "Somos un matrimonio normal"

La animadora de Canal 13 estuvo invitada al quincho de 'Socios de la parrilla", donde hizo una definición de su matrimonio y entregó otros detalles.

La noche de este jueves en un nuevo episodio de 'Socios de la parrilla', los conductores Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot recibieron entre risas y aplausos a una gran invitada, la reconocida animadora de Canal 13, Tonka Tomicic.

Antes de sentarse en la mesa del quincho más famoso de Chile y con Tonka ya entre ellos, Jorge Zabaleta mencionó que hace 20 años que no veía a la conductora de televisión.

La última vez que se encontraron fue para realizar una producción en conjunto , basada en una fotonovela original del escritor y guionista Pablo Illanes.

En el espaco, la también modelo se refirió a una serie de temas profesionales, pero también personales, como el Alzheimer de su madre y las ganas de convertirse en mamá.

Sobre esto último, fue en la sección 'Seamos Claro', que la exfigura de programas como 'No basta con ser bella' y 'Los 2000, un zapping al pasado' reveló que "me gustaría ser mamá. Me gustaría que ya hubiera ocurrido, pero no ha ocurrido".

En ese instante, Pancho le preguntó en el caso hipotético que no estuviera con su marido, si le gustaría ser mamá, a lo que ella respondió: "Yo creo que podría ser mamá sola, absolutamente".

Pero otra cosa que también ahondó Tonka, fue la relación con Marco Antonio López, mejor conocido como 'Parived', con quien lleva 7 años de matrimonio.

En este sentido, la animadora se definió como "como un matrimonio normal, nos queremos mucho, nos amamos, nos respetamos. Somos compañeros, amigos, cómplices, como un matrimonio, eso".

Si bien su respuesta fue concisa, su amigo Pancho precisó que ella nunca entrega detalles de su vida en pareja. Ahí Tomicic aseguró que no le acomoda hablar de su vida privada. "Me cuesta mucho publicar algo en Instagram, me demoro tres semanas", concluyó.

