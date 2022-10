"Soy Ava Raine": La hija de La Roca debutó como luchadora en la WWE

La llegada de Simone a la WWE marca un hito histórico, pues serán la primera saga familiar que llega a una cuarta generación en la lucha libre.

Una llamativa noticia llegó para los fanáticos de la lucha libre y "La Roca": La hija del actor se acaba de estrenar como luchadora de la WWE, revelando además que su nombre en el cuadrilátero será "Ava Raine".

Simone Johnson tiene 21 años apareció en el capítulo de NXT -una de las marcas de la World Wrestling Entertainment- y será parte del equipo Schism liderado por Joe Gacy, Rip Fowler y Jagger Reid.

El anuncio de su llegada a la WWE fue toda una sopresa. Apareció encapuchada en esta semana de Hallowenn, se sacó la máscara amarilla en el cuadrilatero para lanzar su carrera.

“El amor y la aceptación que The Schism me ha dado, desafía cualquier noción preconcebida de quién se supone que debo ser. Esta familia me complementa. Soy Ava Raine”, afirmó la hija de Dwayne Johnson.

La llegada de Simone a la WWE marca un hito histórico, pues serán la primera saga familiar que llega a una cuarta generación en la lucha libre. Antes de ella estuvo su bisabuelo High Chief’ Peter Maivia; su abuelo Rocky Johnson y su padre La Roca.

“Simone ha hecho historia. Estoy muy orgulloso de ella (…) Es ferozmente independiente. Es muy importante para ella abrir su propio camino. Ella no viene a mí buscando nada, lo cual respeto. Y yo estoy aquí observando y apoyando”, sostuvo el popular actor.