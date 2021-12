Spoiler necesario: Actriz de "Spider-Man: No way home" tuvo que conversar del final con su terapeuta

Todos quieren conocer qué sucederá en el film que traerá de vuelta a varios villanos icónicos del hombre araña. El psicólogo de Marisa Tomei es un afortunado (o no).

Spider-Man: No Way Home está cada vez más cerca de su estreno y los fanáticos del superhéroe están expectantes tras la serie de tráilers y contenido relacionado a la película.

Todos quieren conocer qué sucederá en el film que traerá de vuelta a varios villanos icónicos del hombre araña . Por lo mismo, el personal de producción y actores han mantenido la trama lo más oculta posible.

Sin embargo, es tanta la presión por no dar detalles del film, que una de las actrices tuvo que contarle el final de No Way Home a su terapeuta. Se trata de Marisa Tomei, que da vida a la siempre afable "Tía May" en el universo cinematográfico de Marvel.

Tomei aseguró en entrevista con BackstageOL que “sólo mi terapeuta conoce el final. Tenía que estar bajo juramento y tenía que contárselo a alguien”.

Las declaraciones de la "Tía May" sólo dispararon aún más los rumores sobre un posible final dramático de la secuela de "Far from home", que se estrena este 16 de diciembre.