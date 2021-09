Stickers de enlaces: Cómo funciona la nueva herramienta de Instagram

En las stories de Instagram ya estaban vigentes stickers como los de música, encuestas, preguntas y otras más.

Comenzó como una prueba y finalmente se convirtió en una realidad.

Desde el 30 de agosto de 2021, Instagram oficializó la paulatina salida del icónico "swipe up" de las stories.

La herramienta permitía que los usuarios de al menos 10 mil seguidores pudieran utilizarla para poder derivar a sitios webs -usualmente fuera de la red social- a su comunidad.

Pero, no eliminó esa funcionalidad del todo, pues implementó los nuevos stickers de enlace.

AFP Lee También > El fin de una era: Instagram modifica Stories y dice adiós al clásico "swipe up"

En las stories de Instagram ya estaban vigentes stickers como los de música, encuestas, preguntas y otras más.

Sin embargo, el nuevo sticker que ha aparecido entre algunos usuarios es el de enlace.

La funcionalidad podrá ser utilizado por los medios verificados y quienes hayan superado los 10 mil seguidores.

Según indicaron desde la plataforma, se se mejoraría el "engagement", pues los usuarios podrán recibir reacciones y respuestas rápidas, como cualquier otra publicación en stories; algo que no era posible con el "swipe up", pues no admitía comentarios.

Para poder usarlos hay que abrir el set de stickers que se despliega en la red social y hay que seleccionarlo para luego añadir el link.