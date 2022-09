Tabla de mantequilla, la nueva preparación viral de TikTok que cambiará tus fiestas

Si has escuchado hablar de la red social TikTok, probablemente sepas que en los últimos años se ha transformado en una suerte de referente culinario.

Cada día son miles de videos los que se comparten en la plataforma con el objetivo de mostrar preparaciones simples y/o económicas que cualquiera puede hacer en su casa, aunque suele ocurrir que uno las guarda para ver después y nunca las ejecuta.

La última tendencia en TikTok parece ser más fácil de realizar y cambiar directamente la forma en que haces tus reuniones sociales en casa: te presentamos, la tabla de mantequilla.

