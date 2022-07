¿Te acuerdas de la bebé Sol de los Teletubbies?: Así luce a sus 27 años

El programa infantil fue emitido en televisión entre los años 1997 y 2001 y además estaba protagonizado por los personajes Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po.

La actriz y joven británica Jessica Smith tenía casi un año de edad (1995) cuando fue elegida como la "Sun Baby" (bebé Sol), de los "Teletubbies", programa infantil que fue emitido entre 1997 y 2001.

Inquietaba que los personajes llamados Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po hablasen sin decir nunca nada.

Hace un tiempo la joven decidió revelar que ella había sido el icónico bebé Sol de la serie Telettubies.

"Me escondí mucho tiempo, pero mis compañeros y amigos de la Universidad me alentaron. He ganado mucha confianza al revelarlo: yo soy el sol de los Telettubies", señaló la joven en su cuenta de Facebook hace un par de años.

La decisión de Jess Smith fue impulsada por una jornada de reflexión en la parroquia de la Universidad de Canterbury, donde ella cursa sus estudios. En ella, los estudiantes debían relevar algo sobre ellos que ninguna otra persona sepa.

"Pensé que si no lo contaba, tendría que cargar con esto durante mucho tiempo más", señaló Smith en una entrevista a The Telegraph hace dos años.

Lo cierto es que Jessica ahora tiene 27 años y en sus redes sociales comparte regularmente fotografías de su vida cotidiana, sobre todo con su novio Ricky Latham.