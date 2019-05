CyberDay 2019: Estas son las 371 marcas que participarán con ofertas

>> Nota patrocinada por Falabella <<

A las 00.00 horas del lunes 27 de mayo comenzará la quinta edición del CyberDay, coordinado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago.

La quinta versión del evento más importante del e-commerce chileno vuelve a tener records de empresas participantes, llegando esta vez a 371 marcas agrupadas en el Comité de Comercio de la CCS, las que podrán a disposición de los consumidores ofertas online en miles de productos.

De las marcas confirmadas, 102 participarán por primera vez en un evento Cyber oficial. La mayor parte de los sitios corresponde al rubro calzado y vestuario (70 tiendas); seguido por los sitios de Deportes y Outdoor (50); Hogar (46); Salud y Belleza (39); Tecnología (26); Infantil (26); Viajes y Turismo (20); Multitiendas y Supermercados (19) y Alimentos y Bebidas (14).

De acuerdo a la CCS, este año se espera superar el impacto que tuvieron en el CyberDay 2018 como el CyberMonday de octubre pasado, que alcanzaron ventas por US$210 millones y US$233 millones respectivamente. En esta ocasión se espera que las visitas a los sitios participantes superen por primera vez los 100 millones y que se traduzcan en 2 millones de transacciones por más de US$250 millones.

Las 371 marca que estarán listadas en la web oficial han comprometido el cumplimiento de los estándares de buenas prácticas exigidos por la CCS para el comercio electrónico en general, y para los eventos Cyber en particular.

Las empresas que participan este año son:

100% Futbol, 7veinte, A.Zedan, A3D, Adagio Teas, Adidas, Aerolíneas Argentinas, Agrupémonos, Alisha Perfumes, All Nutrition, Ama-time, Amoblé, Amphora, Andesgear, AnkerStore, Arrow, Ash, Assist Card, Atrápalo.cl, Audiomusica, Aurus Joyería, Authiévre Motors, Auxilia, Azaleia, Baby Deals, Baby Point, Babyinfanti, BabyTuto, Balance Perfecto, Bamers, bamo.cl, Banana Republic, Bata, Bazhars, BBZ Barbizon, Belsport, Betterlife, Bigmoto, Billabong, Black & Blue, Blanca y Augusto, Block, BLU Store, Body and Soul, Bold, Bonoboss, Booz, Braintoys, British Airways, Brooks Brothers, Bubba Bags, Bubblegummers, Bullboxer, Burton, BuscaLibros, Cacao, Cambia tu neumático, Cambia tu nutrición, Canadienne, Cannon Home, Cap D'or, Cardinale, Carmela, Casa Amarilla, Casa de la Cerveza, Cat, Catálogo LatamPass, Cav, Chantilly, Chile Neumáticos, Cic, Cinemark , Clínica Cela, Clínica Cince, Clínica Estetika Médica, Clínica Le Ciel , Clínica Rocata, Clínica Vitaláser, Club de perros y gatos, Club tu pase, Cocha, Coliseum Store, Colloky, Columbia, Compara Online, Consorcio, Consorcio Persa, Converse, CookStore, Corona, Cotidian, Creado en Chile, Crocs, Cupoclick, Cuponatic, Dactic, Dafirenze, Dafiti, Dc Shoes, Delaferia, Denda, Denomades, Depto51, Descuentocity, Despegar.com, Dib, Dimarine, Dimarsa , Direct Wines, Doite, Dvigi, DVP, Easy, Ebest, eCook, Efesis, El Colorado, El Volcán, Elite Perfumes, Ellus, Emotions, Esprit, Europcar , Everlast, Falabella, Farmacias Knop, Fashion's Park, Feria Ferió, Ferouch, Ferretek, Ferretería Oviedo, Ficcus, Flex, Flexfit, Floracenter, Flores, Florsheim, Fragantik, Froens, Gacel, Gap, Garmin, Geography, Giani Dafirenze, Gift Card Cencosud, Global66, Gorenje, Green Glass, Groupon, Guante, Guess, Hakahonu, Hardwork, Hasbro Store, Head Chile, Hites, Homedics, Homy, HP online, Humana, Hush Puppies, Hush Puppies Kids, Iberia, Ibici, iBikes, icuadra, Ilhabella, Imagina, Impresión Arte, Intercycles, Io, IVMedical, Jam Audio, JanSport, Japi Jane, Jayson, Jeld Wen, Jose Herrera Bikinis, Jumbo, Kaltemp, Kannu, Kayaunite, Kayser, Keds, Kilometro42, Kingsons, Kipling, Kivul, Kliper, K-one, Kotting, Kuins, La Picá del Ski, La Polar, La Vinoteca, Lasertam, Latam Airlines, Lenceria.cl, Lenovo, LentesPlus, LetsBonus, Levi's, Limonada, Linio, Lippi, Lodoro, Lounge, Love Lust, Ludiko , Mac Cosmetics, Mall Connection, Mammut, Maquep Chile, Marmot, Mashini, Mayordent, Melón, Mercado Libre, Merrell, MetroSports, Mi Campo online, Mi primera Foto, Micoca-cola, Micro Chile, Mine-Class, Mispa, mobileHUT , Mountain Hardwear, Movistar, Mtc Neumáticos, Multimarcas Perfumes, Mundo Aromas, Mundo Games, Music World, Natura, Naturalizer, Nerfis, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso, Neumashop, Neumastock, Neumax, New Balance, New Man, Ngx, Nibsa, Nikon, Nina Herrera, Nine West, North Star, Nutravelina, Oferta Perfumes, O'neill, Opaline, Opel , Oster, Outlet de Perfumes, Pandora, Papa John's, Paris.cl, Patio Ferretero, Patuelli, Perry Ellis, Pesas Chile, Petfy , Pethome, Peugeot, Pichintun, Pilgrim, Pillín, Políglota, Potros, PreUnic, Promaskota, Prüne, Puma, Punto Joyas, Punto Mascotas, Punto Ticket, Puppies & Kittens, Pz.cl, Rapsodia , RD Las Américas, Realkicks, Rebajas.cl, Regalos Clicker, Reifstore, Rematime , Renueva tu closet, Revor, Ripley, Rockford, Rosen, Ruta Deporte, Safety Store, Sairam Perfumes, Salcobrand, Samsonite, Saxoline, Secret, Secretos de amor, Seguros Falabella, Seigard, Silk Perfumes, Skechers, Slevemobile, Sodimac, Sokobox, Sony, Spalding, Sparta , Spazzio Muebles, Starsex, Stepps, Steward, Stoked, Su Sazón, Subaru, Supermercado del Neumático, Sur Diseño, Surprice, Swarovski, Sweetea, Te Traemos, Tekstore, Tena, The House of Marley, The North Face, The Qualis, Thomson Reuters, Thorben Store, Tienda Enel, Tienda Lego, Tienda Philips, Tienda Smart, Tiendapet.cl, Tije, Timberland, Todopiel, TodoToner.cl, Toolmanía, Tottus, Travel Ace, Travel Security, Trial, Turismocity, TweenWay, UGG, Umbrale, Under Armour, Urbania, Vanité, Vans, Vegmonkey, Vía Uno, Viajes El Corte Inglés, Viajes Falabella , Viajobien.com, Vivelo.cl, Volkanica, Wados, Weinbrenner, Workshoes, Wuappas, Xtrem, Zapallito, Zapatillas.cl, Zapatos.cl, Ziol, Zolkan, Zooyork

Revisa la totalidad de las marcas en el siguiente link o en las imágenes a continuación:

CyberDay 2019: Las marcas que participarán con ofertas

CyberDay 2019: Las marcas que participarán con ofertas

CyberDay 2019: Las marcas que participarán con ofertas

CyberDay 2019: Las marcas que participarán con ofertas

CyberDay 2019: Las marcas que participarán con ofertas

CyberDay 2019: Las marcas que participarán con ofertas

CyberDay 2019: Las marcas que participarán con ofertas

CyberDay 2019: Las marcas que participarán con ofertas

CyberDay 2019: Las marcas que participarán con ofertas

CyberDay 2019: Las marcas que participarán con ofertas

​