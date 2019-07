Ganador de Mundial de "Fortnite" revela insólita (y necesaria) primera compra que hará con el premio

El Mundial de "Fortnite" coronó a Kyle "Bugha" Giersdorf, de 16 años, como su justo campeón.

El adolescente, además del honor, se llevó un increíble premio de US$ 3 millones y la pregunta es evidente: ¿En qué gastará el dinero?

En entrevista con ESPN, Bugha expresó, primero, que "definitivamente voy a ahorrar el dinero e invertirlo, no voy a hacer nada tonto con eso".

Eso sí, añadió que su primera compra será "un nuevo escritorio, eso es todo".

Kyle Giersdorf comentó que pasa entre 6 y 7 horas diarias jugando "Fortnite" para mejorar sus habilidades, por lo que necesita un estudio adecuado para sus necesidades de campeón.

El adolescente de Pensilvania derrotó a otros 99 competidores, conquistando así el premio en dinero más grande que haya obtenido un solo jugador en un torneo de eSports.

Tras los US$ 3 millones de Giersdorf, el segundo lugar conseguido por Harrison "Psalm" Chang, de 24 años, le concedió US$ 1.8 millones. El tercer puesto, de Shane "Epikwhale" Cotton, le dio una gratificación de US$ 1.2 millones.

"Las palabras ni siquiera pueden explicar este momento. Estoy muy feliz ", dijo Giersdorf después de su victoria, según el video compartido en la página oficial de Twitter de la competencia: "Todo lo que he hecho, la rutina, todo ha valido la pena. Es una locura ".