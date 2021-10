¿Tienes un celular viejito?: Revisa si Whatsapp dejará de funcionar en tu smartphone en noviembre

La aplicación de mensajería dejará obsoletos a más de 50 modelos de dispositivos móviles.

Desde el 1 de noviembre la aplicación de Whatsapp dejará de funcionar en algunos smartphones a los que dejará obsoletos.

Como cada año, la aplicación de mensajería "jubila" a algunos modelos de celulares debido a que ya no pueden reproducir sus actualizaciones.

Este 2021, Whatsapp lo hará con 53 smartphones de algunas de las marcas más vendidas del mercado, como Apple, Samsung y Huawei.

Según lo informado por el portal Fayerwayer, "los smartphones que dejarán de ser funcionales para WhatsApp serán todos aquellos que corran el sistema operativo iOS 10 o Android 4.0.4 o alguna versión más vieja que esa".

Revisa si tu celular está entre los 53 en que Whatsapp dejará de funcionar:

iPhone

iPhone 6

iPhone 6S plus

iPhone SE

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy SII

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 II

Optimus L5 Dual

Best L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Best L7 II

Optimus F6, Enact

Optimus L4 II Dual

Optimus F3

Best L4 II

Best L2 II

Optimus Nitro HD

Optimus 4X HD

Optimus F3Q

ZTE

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

Sony

Xperia Miro

Xperia Neo L

Xperia Arc S

Huawei

Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

Otros modelos de otros fabricantes

Alcatel

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

UMi X2

Run F1

THL W8