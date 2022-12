"Nos hemos topado": Coté López se refirió tajante a la relación que tiene con Gisella Gallardo

La empresaria no tuvo dudas en contestar a una pregunta que le hizo un usuario en su cuenta de Instagram.

María José 'Coté' López es una de las figuras nacionales que siempre está muy activa en su cuenta de Instagram, más ahora que está compartiendo todos los detalles de su nueva línea de ropa y una serie de otros proyectos.

Fue en este contexto que a través de sus stories, la empresaria aprovechó de hacer una dinámica con sus seguidores y abrió una denominada 'cajita de preguntas'.

Una de las cientos de consultas que recibió tuvo relación con Gisella Gallardo, la exesposa de Mauricio Pinilla, con quien a López se le vinculó hace varios años.

"¿Cómo es tu relación con Gisella Gallardo?", preguntó una cibernauta, a lo que la influencer contestó sin ningún problema y de manera extensa.

"Súper, nos hemos topado varias veces, vivimos cerca y buena onda, es muy amorosa", comenzó diciendo la influencer y empresaria.

En este sentido dijo que "la verdad no sé si me llevo mal o no con alguien que yo sepa", y recalcando la gran relación de cordialidad que mantiene con Gallardo.