“Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”: TQG, la nueva colaboración de Shakira y Karol G

Las artistas colombianas se unieron en “TQG”, la nueva canción del género urbano que hace referencia a las exparejas y a las nuevas relaciones de estos. “Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, dice parte de lo que promete ser un hit.

A solo cinco días de haberse presentado en el Festival de Viña 2023, la artista colombiana Karol G lanzó su nueva canción. Se trata de “TQG”, en la que la cantante del género urbano más importante de habla hispana se une a su compatriota Shakira y le cantan a las relaciones pasadas.

La nueva canción de las colombianas se presenta en el mejor momento de la carrera musical de Karol G y en un renacer de Shakira, que se reinventó con canciones del género urbano y tras el término de su relación de pareja con el exfutbolista Gerard Piqué ha publicado una serie de éxitos que han dado que hablar.

“TQG” parece no ser la excepción, ya que con un ritmo fluido y pegajoso, habla de las relaciones pasadas e incluso le envía un mensaje a las nuevas parejas de sus exs.

“Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito. Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”, dice el coro.

“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río”, canta Shakira en sus estrofas.

Karol G, sin embargo, es quien más protagonismo tiene en esta canción que fue publicada en su canal de Youtube y que es parte de su disco “Mañana será bonito” de este 2023.

“No tengo tiempo pa’ lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte (…) Se te olvidó que estoy en otra, y que te quedó grande la Bichota”, dice parte de la canción.