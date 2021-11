[VIDEO] Vaca escapa de un matadero y termina atascada en el tobogán de un parque de piscinas

"Un tipo vino a decirme que se subió encima del tobogán. No lo creí", dijo el dueño del animal, quien confirmó que sería llevado al matadero.

Una vaca fue protagonista de una frenética huida desde un matadero en Sao Paulo, Brasil, lo que derivó en un curioso trabajo de rescate.

El mamífero logró escapar del matadero y, en medio de su intento por salvar su vida, terminó subiendo a un tobogán acuático .

Según recogió Prensa Amambay, la vaca se deslizó sobre un tobogán de agua, pero se quedó atascada, por lo que movilizó a servicios de emergencia para poder ayudarla.

El video se hizo viral, ya que se aprecia cómo se moviliza caminando por el tobogán hasta llegar a la piscina ubicada bajo la estructura.

El dueño del animal, Carlos Miguel Serante, sostuvo que "un tipo vino a decirme que se subió encima del tobogán. No lo creí . Lo seguimos, lo llevamos y me enseñaron el video en la piscina. No pensé que subiría".

De paso, se confirmó que el animal no sufrió ningún daño y tras el rescate se decidió no llevarlo al matadero.

Ahora la vaca será apodada como "Tobogá" y se convertirá en la mascota del club social donde sucedieron los hechos.

