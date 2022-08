Valentina Roth fue detenida por golpear y amenazar a Carabineros

La bailarina negó en sus redes sociales haber agredido a algún funcionario policial.

La bailarina Valentina Roth fue detenida por Carabineros la noche de este sábado en Concón , Región de Valparaíso.

Los hechos ocurrieron este sábado en avenida Borgoño de la mencionada comuna, donde la ex chica reality habría dado una patada en el cuello a un carabinero durante una fiscalización. Asimismo, la joven habría proferido amenazas en contra de funcionarios, por lo que fue detenida en el lugar.

Este domingo tras su formalización, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó en su contra las medidas cautelares de arraigo nacional por cien días y prohibición de acercamiento a la víctima.

Roth no se refirió específico al hecho, pero si sostuvo en su cuenta de Instagram que no agredió al carabinero: "Lo único que voy a decir es que una patada o agresión física jamás la hice y yo pedí las cámaras , así que ahí lo van a ver. Verbalmente si puede ser que me haya exaltado. Totalmente cierto", comentó la bailarina en una de sus historias de Instagram.