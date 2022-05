Veredicto final de juicio entre Depp y Heard no tendrá culpables o inocentes: Así decidirá el jurado

Los siete miembros del jurado del juicio entre los actores se reunirán esta jornada para alcanzar un veredicto.

El polémico juicio entre Johnny Depp y Amber Heard está casi cerrado, al menos así se prevé, pues este martes el jurado -compuesto por 7 personas- debería entregar su veredicto final sobre el caso.

A pesar de que no se sabe exactamente cuánto demorará el jurado en dar el veredicto, es importante entender que al no ser un caso penal no se juzga un delito.

Por esto mismo, en el formulario que se les entregó a los miembros que darán la deliberación no aparecen las palabras culpable ni inocente , pues es un caso de difamación, motivo por el que hay que decidir si hubo difamación por parte del actor de "Piratas del Caribe" o por la actriz de "Aquaman".

Según detalla El País, "si sentencian que Heard difamó a Depp y/o que Depp difamó a Heard, hay en cada caso dos casillas clave que rellenar en el formulario: las que fijan la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios, con dos apartados, como es habitual en Estados Unidos (los llamados daños compensatorios y los daños punitivos, es decir, la indemnización y el castigo)".

Lee También > "La alerta Amber": El extraño sonido que interrumpió la audiencia en juicio entre Depp y Heard

En ese sentido, el jurado deberá decidir, en el caso de Johnny, si en algunas partes del artículo de opinión de 2018 publicado en The Washington Post, hubo difamación y malicia. En relación a Heard, analizarán las declaraciones que Adam Waldman, ex abogado de Depp, dio a Daily Mail, y donde expresó que las acusaciones de abuso de la actriz "eran un engaño".

En esta misma línea, el jurado tendrá la tarea de determinar la cantidad de dinero que cada lado merece en caso de ganar. En 2019, Depp inició la demanda por 50 millones de dólares y luego Heard presentó la contrademanda por 100 millones de dólares.

¿Qué pasa si gana Johnny Depp?

Si el actor resulta ganador en el juicio, este sería absuelto de las acusaciones de Amber Heard sobre violencia y abuso sexual y recibiría una cantidad de 50 millones de dólares.

En caso que la actriz afirme que no tiene dinero para pagar la indemnización, deberá hacerse una negociación, detalla el New York Times.

¿Qué pasa si gana Amber Heard?

Ahora, si la victoria es para Amber Heard, se culpará al actor de violencia y éste deberá pagarle 100 millones de dólares (el monto que ella pidió como contrademanda).

Cabe mencionar que también puede darse el fallo a favor de cualquiera de los dos pero sin las indemnizaciones económicas o se puede declarar el juicio como nulo.

De resultar esta última opción, ambos tendrían que volver a buscar la manera de tener un nuevo juicio.