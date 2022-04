Vicepresidente del tercer mayor banco de Rusia se fue a Ucrania para combatir contra Moscú

Igor Volobuev afirmó que logró llegar a Kiev a pesar de tener un pasaporte ruso y dijo que quiere "permanecer en Ucrania hasta la victoria".

Igor Volobuev, vicepresidente de Gazprombank, uno de los bancos privados más grandes de Rusia y parte del holding Gazprom, renunció a su cargo y dejó Rusia tras estar en desacuerdo con la guerra en Ucrania.

Por lo mismo, indicó que planea unirse a la defensa territorial de Kiev. En una entrevista con una publicación rusa independiente en línea The Insider, dijo que " ya no podría estar en Rusia. Soy ucraniano por nacionalidad, nací en Akhtyrka, ya no podía observar desde afuera lo que Rusia le está haciendo a mi patria".

En un video publicado por el mencionado medio en YouTube, Volobuev afirmó que logró llegar a Kiev a pesar de tener un pasaporte ruso y dijo que quiere "permanecer en Ucrania hasta la victoria".

Al explicar su partida, Volobuev dijo: "Mi patria está en peligro ahora, y no puedo vivir una vida bien alimentada y contenta mientras mi padre, que vive en Akhtyrka, está siendo asesinado, mientras mis parientes, conocidos y amigos están siendo asesinados".

El ahora ex banquero agregó que ha estado pensando en luchar por Ucrania y unirse a la defensa territorial de Ucrania desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero. "Este es un crimen por parte de Putin, de las autoridades rusas y, de hecho, del pueblo ruso", manifestó refiriéndose a las atrocidades y crímenes de guerra cometidos en Ucrania.

Según Igor, había estado trabajando en Gazprombank durante los últimos 6 años y anteriormente en Gazprom durante más de 16 años.

Cabe mencionar que CNN intentó comunicarse con Gazprombank para obtener una confirmación de lo sucedido, pero no han tenido respuesta.