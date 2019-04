[VIDEO] Karol G rompe el silencio por el enfrentamiento entre Ivy Queen y Anuel AA

Anuel AA e Ivy Queen se enfrascaron en una discusión en redes sociales, la cual incluyó respuesta a través de Instagram.

Y es que Anuel cuestionó que se tilde como "reina del reggaetón" a Ivy Queen siendo que no logra consagrar un éxito hace más de siete años.

Esto motivó que Ivy Queen contestara: "¿Será que tengo que recordarte de dónde yo vengo? (...) Tú no quieres cruzarte con la reina".

Sin embargo, eso no cesó ahí, pues diversos artistas de la industria se han puesto de un lado o de otro.

De igual manera, hay quienes han decidido bajarle la importancia a la pugna y llaman a la madurez y el respeto a las trayectorias y el trabajo ya hecho.

Ahora bien, la novia de Anuel AA se había mantenido al margen de la disputa. Pero Karol G decidió romper el silencio.

A través de un video de Instagram, Karol G se dirigió a Ivy Queen. "Le he mostrado mi respeto en redes como he podido, en entrevistas, he tenido el honor de decirle en persona cuánto admiro su trayectoria y lo grande que es, pero todas somos merecedoras de lo que tenemos", señaló.

De igual manera, tenía una corona en sus manos, y dijo que "esto no existe, a nadie nos van a dar una corona por lo que hemos hecho. Yo no estoy buscando un título".

"Yo lo único que sé hacer es trabajar por lo mío y reconocerle a cada merecedor lo que es suyo", puntualizó.

Además, destacó que a ninguna de las principales figuras de la industria se le ha regalado nada. "Nos ha costado mucho", añadió.

REVISA EL MENSAJE COMPLETO: