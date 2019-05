[VIDEO] La pregunta sobre Margot Robbie que provocó el enojo de Tarantino

En medio del estreno mundial de "Once Upone a Time in Hollywood", la película de Quentin Tarantino, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, una periodista cuestionó la poca aparición de la actriz Margot Robbie.

En su totalidad, la película trata sobre el asesinato de la actriz Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie, en agosto de 1969. Pero, al parecer no tiene muchas líneas en el filme que dura 2 horas y 40 minutos.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, una periodista de The New York Times preguntó a Tarantino por qué a Robbie no se le dio más que decir en su última película

"Rechazo su hipótesis", respondió Tarantino frunciendo el ceño.

Viéndose visiblemente molesto, por la pregunta de la periodista Farah Nayeri, Robbie, que estaba junto al director, trató de responder de mejor manera.

"Creo que los momentos que estuve en la pantalla me dieron un momento para honrar a Sharon. Creo que la tragedia fue la pérdida de la inocencia. Para mostrar los lados maravillosos de ella se podía hacer sin hablar. Sentí que tenía mucho tiempo para explorar el personaje sin diálogo, lo cual es algo interesante. Rara vez tengo la oportunidad de pasar tanto tiempo solo como personaje", aseguró la actriz.

El elenco lo completan Al Pacino, Kurt Russell, Dakota Fanning, Luke Perry y Margaret Qualley.

La película, que fue bien recibida por la crítica en Cannes, se estrena el 26 julio en los Estados Unidos.

La película marca el retorno de Brad Pitt tras un cameo en la taquillera Deadpool 2 y, en 2017, protagonizó War Machine, de Netflix. En cuanto a DiCaprio, vuelve a la pantalla grande después de The Revenant, por la que ganó el primer Oscar de su carrera.