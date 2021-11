[VIDEO] Taylor Swift estrena cortometraje de “All Too Well” con cita de Pablo Neruda

La canción forma parte de “Red (Taylor’s Version)” y detalla la historia de su fallido romance con Jake Gyllenhaal

La cantante Taylor Swift estrenó una versión extendida de 10 minutos de su canción “All too Well”, la cual fuera un éxito durante 2011, justo después de su quiebre con el actor Jake Gyllenhaal.

El cortometraje está protagonizado por Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (Maze Runner) en el que Swift utilizó una famosa cita del poeta chileno Pablo Neruda , correspondiente al Poema 20: “Es tan corto el amor y es tan largo el olvido”.

El video, altamente esperado por los fanáticos de la cantante, ya tiene ocho millones de reproducciones en Youtube, a pocas horas de su estreno.

La primera versión de la canción All Too Well fue publicada en 2012 y ahora es parte de la regrabación del Albúm Red, a raíz de un proceso que inició para imponer las credenciales de sus canciones, luego que el manager, Scooter Braun, se quedara con los derechos de sus seis primeros discos.