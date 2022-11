Joven viajó más de 1.000 km para sorprender a su novio, pero su reacción enojó hasta a la aerolínea

Una joven concretó un largo viaje para poder visitar de sorpresa a su novio. Sin embargo, la reacción del joven se hizo viral en redes sociales dado que los planes no salieron como lo esperado. La aerolínea le ofreció viajar gratis de vuelta a su casa a cambio de que cortara con él.

Una joven viajó de sorpresa y recorrió 1.300 kilómetros para ver a su novio, quien no reaccionó de la manera esperada y terminó por hacerse viral en redes sociales.

Se trata de lo protagonizado por Claudia Chacón (21), una joven española que se encuentra estudiando en Italia y que llegó de sorpresa a ver a su pareja en el país ibérico.

A través de TikTok, mostró cómo fue el viaje, afirmando que se coordinó con un amigo de su novio para poder orquestar la sorpresa.

"Mi novio y yo vivimos a 1.300 kilómetros y se me ocurrió darle una sorpresa", relató mientras iba mostrando imágenes de su viaje. "Siempre duermo en el avión, pero estaba muy nerviosa", añadió.

Tras llegar a España, la joven se metió en la parte trasera del automóvil del amigo de su novio, con quien habían organizado una salida a cenar. En ese instante, cuando el novio entra al vehículo, ella saltó repentinamente a abrazarlo y besarlo, pero su reacción fue llamativa .

"Casi lo mato de un susto", dijo Chacón.

Eso mientras que en el video el joven dice "qué susto, qué susto (...) me he cagao', tío. Me cago en tu puta madre. ¿Qué haces tío?" (sic).

"Pues darte una sorpresa", contestó ella. "Ya, ya lo veo", cerró él.

El registro se volvió viral en la plataforma, dado que sumó más de 4,4 millones de reproducciones y miles de comentarios cuestionado la actitud del novio.

Sin embargo, en Twitter también se difundió ampliamante, llegando hasta los ojos de la aerolínea Ryanair España, la cual fue usada por la joven para poder viajar.

Desde la compañía citaron el video y se dirigieron a la joven: "Corta con él y tu viaje de vuelta es gratis ".

Corta con él y tu viaje de vuelta es gratis 🤧 https://t.co/y9wPDDdM66 — Ryanair España (@Ryanair_ES) October 31, 2022

Por su parte, el joven se defendió afirmando que "me subo al coche y me cogen de la cara por detrás y lógicamente me asusté porque no me lo esperaba y me quedé en blanco ".

"No supe reaccionar, porque me cuesta reaccionar con las cosas", complementó.