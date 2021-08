Vocalista de Iron Maiden tuvo COVID-19: "Si no tuviera la vacuna podría estar en serios problemas"

Bruce Dickinson dio a conocer que el contagio se dio en una reunión familiar.

Bruce Dickinson, de 63 años fue diagnosticado con cáncer en 2015 por lo que durante esta pandemia es de las personas que se encuentra en el tramo etario y enfermedades de riesgo . Ante eso, el vocalista de Iron Maiden completó su calendario de vacunación como recomendaron las autoridades.

En una entrevista con la revista Rolling Stone el artista relató cómo fueron sus días con Covid-19. "Pensé, 'Oh, bueno, mierda'. Durante un par de días, me sentí un poco atontado, como una gripe, y eso fue todo".

Malestares que no pasaron a mayores, y que el mismo Bruce indica que fue gracias a la vacuna.

"No tengo ninguna duda de que si no tuviera la vacuna podría estar en serios problemas", indicó el artista, remarcando que "incluso si ha tenido un doble vacunación, aún puede contraer COVID-19 y, por lo tanto, puede contagiarlo a otras personas que podrían no haber sido vacunadas y podrían enfermarse gravemente y morir".

