"Wandavision": Cómo el personaje de Evan Peters graficó la trágica realidad del duelo de una persona

Que "Wandavision" de Disney+ haya estrenado un capítulo semanal hizo que, de viernes a viernes, se generaran diversas teorías a medida que iba avanzando la historia.

La primera serie original de Marvel para la plataforma de Mickey Mouse fue un éxito instantáneo —superando a "Bridgerton" de Netflix como la más vista en la historia del streaming— y dejó muchos detalles que los fans hicieron tema de conversación. Uno de ellos fue el hecho de que Evan Peters interpretara a Pietro Maximoff / Quicksilver, el hermano de Wanda Maximoff e interpretada por la protagonista Elizabeth Olsen.

El actor estadounidense de 34 años ya tenía historia con el personaje: él fue el Quicksilver de la saga cinematográficas de "X-Men". Aunque era el mismo papel, sus orígenes eran distintos de acuerdo a la visión de los escritores de las historietas y de las películas.

La decisión de incluirlo terminó siendo una "trampa" para los televidentes, que alcanzaron a creer que el "multiverso" de Marvel se revelaba con su aparición.

Pero el significado de Peters como Pietro Maximoff iba en un sentido completamente distinto, el de intentar graficar lo trágico que significa un duelo para una persona.

La showrunner de la serie de Disney+, Jac Schaeffer, reveló que un consejero sobre esta respuesta emocional a la pérdida de un ser querido participó de las reuniones de guionistas. Y lo que descubrieron sobre el recuerdo de los rostros los impactó.

"Descubrimos que hay mucho sobre cómo recuerda la gente las caras. La ansiedad de no recordar las caras de tus seres queridos, recordar mal o hacerlo a propósito como técnica de autopreservación", dijo, añadiendo que "todo eso nos pareció fascinante y pensamos en fichar a Evan en ese papel. No solo afectaría a Wanda, también a la audiencia".

Ahí estuvo el 'engaño'.

Tras el término de "Wandavision", la respuesta al mencionado "multiverso" podría estar en la serie "Loki" o en las películas "Spider-Man: No way home" y "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".