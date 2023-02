Con bromas a Yerko Puchento y Tonka Tomicic: revisa la rutina completa de Diego Urrutia en Viña 2023

El comediante se ganó al adolescente público la segunda noche de Viña 2023, con una rutina donde abordó principalmente el tema de las redes sociales.

Diego Urrutia, con una rutina enfocada en las redes sociales logró conquistar al adolescente público que repletó la Quinta Vergara en su segunda noche.

El comediante se lució con un espectáculo que sacó risas, sobre todo en dos oportunidades: la primera fue a los 10 minutos de iniciada su rutina. Ahí, el periodista escuchó las risas y agradeció el momento. "Gracias Viña, muchas gracias Yerko", señaló, sacando más risas entre el público.

Lo anterior lo hizo en referencia a que si no hubiese sido por la baja de Daniel Alcaíno, él no podría haber estado gozando del éxito en ese momento.

Otra de las bromas que generó risas fue cuando Urrutia mencionó a Tonka Tomicic y le hizo un chiste muy sutil, recordando una anécdota que ocurrió hace años cuando ella animaba el matinal de TVN.

La broma se originó cuando el comediante dijo que cuando niño era seguidor de Diego Maradona, porque se llamaba igual que él. Pero, descubrió que era un mal ejemplo. "Ahora me gusta Messi. Me encanta, gran ejemplo, siempre con su mujer al lado. Un hombre fiel. Aprende Piqué. Aprende mi ex", expresó.

Luego, remató: "Vine a Viña a pasarlo bien, estoy soltero… Así que Tonka, atenta… Pa' que se coma un choripán".

Dentro de su rutina, Diego hizo bromas con las redes sociales, su origen en Temuco y su cambio de ciudad, ya que ahora vive en Santiago.

Cabe mencionar que Diego, en casi una hora de rutina, logró quedarse con las dos gaviotas, de oro y plata, y se llevó la ovación de la Quinta Vergara.