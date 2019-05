[VIDEO] Fiscalía de Temuco pide 15 años de cárcel por caso Catrillanca

Este lunes la fiscalía de Temuco presentó la acusación contra ocho formalizados en el caso del homicidio de Camilo Catrillanca. En sus aspectos más importantes solicita un total de 15 años de presidio para el sargento Carlos Alarcón acusado de disparar y dar muerte a Catrillanca y por homicidio frustrado del menor que lo acompañaba. Para el ex uniformado Raúl Ávila 8 años de presidio. La fiscalía pide prisión para todos los miembros de la patrulla de Carabineros, así como para el ex jefe de fuerzas especiales de la zona y el abogado de Carabineros Cristián Inostroza. Para comprobar los delitos se incluye un listado de 73 testigos entre los que se incluyen el ministro del interior Andrés Chadwick, el subsecretario Rodrigo Ubilla y el ex general director de Carabineros Hermes Soto.