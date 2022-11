Nacional

[VIDEO] Licencias medicas aumentaron 2,5 millones en un año

Frente a un desenfrenado aumento en la emisión de licencias médicas, desde la Superintendencia de Seguridad Social, buscan combatir a los emisores que no cuentan con justificación médica ¿Cómo? Limitando la cantidad de licencias que puede entregar cada profesional. Una iniciativa que ha causado polémica, no por el fondo, si no por la forma.